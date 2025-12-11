Ankaralıların başı su kesintileriyle dertte! 'Sular kar yağınca gelecek'

Başkent Ankara'da 3 gündür farklı ilçelerde yaşanan su kesintisi ve basınç düşüklüğü, vatandaşları zor durumda bıraktı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki su kesintilerini Kesikköprü hattındaki yenileme çalışmalarına bağlayıp “Ankaralılara yetecek kadar suyumuz var” demişti. Ancak son günlerde sıkça yaşanan su kesintileriyle ilgili belediyeden tatmin edici bir açıklama gelmedi.Herhangi bilgilendirme yapılmadan uygulanan kesinti, Ankaralıların tepkisine neden oldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentte yükselen tepki üzerine dün internet sitesine peş peşe su kesintisi duyurusu girdi. Kayıtların çoğunda “plansız kesinti” vurgusu yapılıp, “şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulandığı” belirtildi. Bu durum, belediyenin kesintilere bahane ürettiği şeklinde yorumlandı.153 Mavi Masa'yı arayan Yeni Şafak muhabiri, dikkat çeken bir itirafla karşılaştı. Yarım saat sonra çağrı merkezi yetkilisine ancak bağlanabilen muhabirimiz, “Yeni Mahalle'de kesintinin ne kadar süreceği” sorusuna, “su kesintilerinin bundan sonra geceleri devam edeceği” cevabını aldı. Mavi Masa yetkilisi, bunun ne kadar devam edeceğini soran muhabirimize, “Kar yağana kadar” cevabını verdi. Su kesintilerinin devam edeceğinin öğrenilmesi, başkentte su yönetimine ilişkin soru işaretlerini arttırdı.ASKİ'nin su tarifesini hesaplarken kanunda yer almayan giderleri de maliyete eklediği ortaya çıktı. Sayıştay denetiminde, ASKİ'nin hem atık su arıtma hem de yağmur suyunu uzaklaştırma giderlerini suyun birim maliyetine dahil ederek abonelere yansıttığı tespit edildi. Sayıştay raporunda 1 metreküp su ve atık su bedelinin belirlenmesinde, ASKİ'nin bir önceki yıl faaliyet giderlerinin önemli kısmını esas aldığı, bu toplamı o yıl fatura edilen su miktarına böldüğü ve çıkan tutara yüzde 10 kâr eklediği belirtildi. Bu yöntemle yalnızca içme suyunun kaynaktan aboneye ulaşması için yapılan harcamalar değil, yağmur sularını toplama ve uzaklaştırma giderleri ile evsel, endüstriyel, tarımsal atık suların arıtılması için yapılan harcamalar da su maliyetine ekleniyor. Oysa ilgili kanun, yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılacak tesislerin harcamalarının ilgili belediyelerce karşılanacağını, bu giderlerin tarifelere dahil edilemeyeceğini açıkça hükme bağlıyor. Sayıştay, bu nedenle yağmur suyu giderlerinin su fiyatına yansıtılmasını mevzuata aykırı buldu.