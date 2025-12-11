Vergi kaçıranlar yandı! Taksilere sıkı denetim yolda

İstanbul'daki taksi plakalarına yönelik olarak vergi dairelerinin denetim başlattığı iddia edildi. Taksi plakası sahiplerine SMS gönderen, yasal olmadan komisyonla taksi plakası alım, satım, kiralama işi yapan galericiler uyarıda bulundu.Geçtiğimiz Ekim ayında da galericiler 9,3 milyon liralık taksi plakasının noter satışında değerinin 4 milyon lira gösterileceğine dair SMS göndermiş ve sonrasında yasa dışı işlem yaptıklarını anladıkları için satış bedelinin gerçek değer üzerinden gösterileceğine dair SMS göndermeye başlamıştı.Dün taksi esnafına yönelik olarak SMS gönderen galerici, taksi plakası noter satışını gerçek değerde göstermeyip alım-satım yapan herkesi geriye dönük vergi daire denetim grup müdürlüklerinin incelemeye aldığını iddia etti.Milyonlarca liralık taksi plakası alım-satımı yapan kişileri düşük harç ödemeye teşvik eden galericiler, yapılan denetimler nedeniyle satılacak plakalarda harç ve vergilerin gerçek değerden ödenmesi gerektiği hususunda yönlendirmelerde bulunmaya başladı.Yılbaşında devreye girecek olan vergi düzenlemesiyle birlikte taksici esnafı tedirgin oldu. Basit usulden gerçek usule geçecek olan ticari taksiler vergi yükü altında kontak açamaz hale gelebilir.Taksilere ödeme kaydedici cihazın da konulması şartı nedeniyle taksimetrede yazan tutar yolculuğun bittiği anda yazarkasadan otomatik olarak fiş verecek ve bu tutar da vergiye direkt yansıyacak.Taksilerle ilgili düzenlemeler yeterli olmadığı ve denetlenmediği için uygulamalarda karışıklık yaşanabiliyor. Taksileri, taksi plaka sahibi, şoför ya da taksiyi galeriden kiralayan kiracı ve şoför kullanabiliyor. Taksi plakası kiralamak yasa dışı bir eylem olsa da bu işlem gerçekleştiriliyor.Günümüzde taksinin elde ettiği gelire ilişkin vergi, ister kiracı olsun ister şoför olsun plaka sahibi tarafından ödeniyor.Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte şoförün kazancıdan, kiracının kazancıdan, plaka sahibinin kazancından verilmesi gereken vergiye ilişkin karışıklık olması bekleniyor.Konuyla ilgili olarak taksi sektörünün otoritelerinin görüşmeler gerçekleştirdiği bilinse de net bir sonuç alınmadı.