.Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu.

Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı.27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi dün Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söyledi.Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.Genç kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.Kesin ölüm nedeninin Rodos'ta yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade ediliyor. Öte yandan cinayetin ana şüphelisi 32 yaşında bi