  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,82 - 25,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu.

Dünya Yunanistan’ın Kos adasında yaşanan vahşeti konuşuyor. Pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı Anastasia Rubinska cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Yetkililer genç kadının cesedinin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığını belirtti. İşte kan donduran cinayetin detayları... .

Ekleme: 19.06.2023 - 16:51 Güncelleme: 19.06.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu.Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı.

27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi dün Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söyledi.

Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.

Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu.

Genç kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.

İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

Kesin ölüm nedeninin Rodos'ta yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade ediliyor. Öte yandan cinayetin ana şüphelisi 32 yaşında bi

.Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Özhaseki: Bundan sonra zemin artı dört zemin artı üç gibi konutlaşmaya geçeceğiz
AYM’den HDP kararı
Partisinin geçmişini unutan CHP'li Tarhan'dan eleştirilere ilginç yanıt: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok
TÜRK-İş'ten peş peşe 'Rakam' açıklaması! Ara zam ile yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu
Yunanistan'daki tekne kazasında şok detay ortaya çıktı
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
TÜRK-İş'ten açıklama! Ara zam pazarlıkları hızlandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de: Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacaktır
LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu sorusuna ilk kez bu karşılığı verdi: Gerekiyorsa o da!
Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi Avrupa'ya çıkarma yaptı
Haliç eski günlerine geri döndü! Kötü koku ve renk değişimi isyan ettirdi
Kılıçdaroğlu için yargıda hesap vakti! Dokunulmazlık gitti 30'a yakın dosya işleme alınıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek
İBB’den tarihi skandal: 300 yıllık çeşmenin son hali tepki çekti!
Türkiye ucuz elektrikte 2. doğal gazda 3. ülke oldu! Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı sarstı! Devlet destek musluklarını açtı
Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor: AK Parti tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor
ABD'li vekilden skandal sözler: Türkiye'yi F-16'larla tehdit etmeye kalktı
İzmir'de sağanak sonrası araçlar sel sularına kapıldı: Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den 13 ile yeni uyarı: Sağanak bekleniyor

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

WhatsApp'a çok konuşulacak harika özellik! Müşteri hizmetleri desteği

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

'Google'a soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu: Ciddi ve yeterli bulgular var

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Ağaçta asılı görenler dehşete düştü: Köylüler tesadüfen fark etti Türkiye'de yaşayan en büyük tür

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor

Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor