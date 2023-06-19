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Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...

Türkiye, dün İzmir'in Bayraklı ilçesinden gelen korkunç haberle sarsıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenini parçalanmış halde bir evin buzdolabında buldu. Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cesetlerin anne ve kızları ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edilirken, katil Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısı ile ilgili detay ise dikkatlerden kaçmadı. Mahalleli de kan donduran olayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Ekleme: 19.06.2023 - 10:28 Güncelleme: 19.06.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İzmir'deki vahşeti konuşuyor! Cesetleri derin dondurucudan çıkmıştı: Dikkat çeken 'sevgili' detayı...
İzmir Bayraklı'da dün kan donduran bir olay meydana geldi. Türkimenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cesedi parçalanmış halde bir evin buzdolabında bulundu. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kan donduran dün, saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi.

Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

ANNE VE KIZLARININ CESEDİ DONDURUCUDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi.

Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN SEVGİLİ DETAYI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu katil zanlısı, olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU: MEĞER GÜNLER ÖNCE...

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, 'Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk.

Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var' dedi.
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