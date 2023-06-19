Pazara diye evden çıktı! Ancak 4 gün sonra…

Acı olay Aydın Nazilli'de yaşandı. Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay, 15 Haziran'da pazara gideceğini söyleyerek evden çıktı.Akşama kadar eve dönmeyince Akarçay'ın yakınları, jandarma ve polisi aradı. Polisin çalışması sonucu Akarçay'ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nde indiği ortaya çıktı.Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp, çalışmalarını artırdı. Aramalar sürerken bugün öğle saatlerinde vatandaşlar Donduran Köprüsü'nün ayağına takılmış kadın cesedine ulaşıldı.Yapılan incelemede cesedin, Ayşe Sevim Akarçay'a ait olduğu anlaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay'ın cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.İntihar etmiş ya da nehre düşmüş olabileceği değerlendirilen Ayşe Sevim Akarçay'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.