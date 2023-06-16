Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor

Reuters haber ajansı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Habere göre gezi için bir plan yapılı ancak tarih henüz netleşmedi.

Reuters haber ajansı tarafından verilen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov Perşembe günü Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, 'Türkiye cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımızı Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ettiğini doğruladı.' İfadelerini kullanmıştı.



TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ



Reuters'ta yer alan habere göre gezi için plan yapıldı. Ancak kesin bir tarih belirlenmedi.



Gezi için planların yapıldığını, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmediğini de sözlerine ekledi.