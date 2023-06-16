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Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı

Ankara'da yapılan Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na, "Genel başkan olmak istiyor musun” diye sorduğu öğrenildi. İmamoğlu cephesinden ise 'göreve hazırım' cevabı geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Ekleme: 16.06.2023 - 10:03 Güncelleme: 16.06.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de iç hesaplaşma sürüyor.

Sandıktan çıkan sonuçların ardından parti tabanından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapılmaya başlandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu çağrılara her fırsatta 'devam' mesajıyla karşılık verdiği görüldü. CHP'de değişim isteyenlerin başını çekenlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da her fırsatta bu çağrısını dillendirdi. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun belediyenin başında kalması gerektiğini belirterek önünü tıkadı.

Görüşmenin detayları ortaya çıktı

İki isim geçtiğimiz gün Ankara'da bir araya gelip kritik bir görüşme daha yaptı.

Ankara'da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nden görüşmeye dair bilgiler gelmeye başladı.

Görüşmede İmamoğlu'nun seçimin ertesi günü kamuoyuna verdiği “değişim” talebini yinelediği ancak bu değişimin talebinin herhangi bir kişinin gidip yerine başka bir kişinin gelmesi ile ilgili bir talep değil, topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğu belirtildi.

İmamoğlu'na sordu: Genel başkanlığı istiyor musun?

Ayrıca yine görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir bilgi aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Genel başkan olmak istiyor musun?' diye sordu. İmamoğlu'nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği öğrenildi.

Toplantı sonrasında ise İmamoğlu'nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında ise bütün bunların konuşulduğu, gelinen noktanın ise oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
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