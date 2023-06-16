Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağını duyurmuştu.Gözler emekli maaşlarına çevrildi.Milyonlarca emekli, haziran ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu.Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu.Normal takvime göre, SSK emeklileri her ayın 17 ile 26’sı arasında, Bağkur emeklileri ise 25 ile 28’i arasında maaş alırken, bu tarih öne çekildi.Maaşlar ve ikramiyeler, bayramdan önce 17-23 Haziran'da ödenecek.Öte yandan 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.