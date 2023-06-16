Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:
"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."
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