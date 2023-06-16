  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,60 - 25,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya ile Sivas arasında 20 Haziran'dan itibaren bölgesel tren seferleri başlatacaklarını, bu sayede Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayıp, trenle yolculuk süresini yarı yarıya düşüreceklerini belirtti.

Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
Ekleme: 16.06.2023 - 11:59 Güncelleme: 16.06.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Malatya ile Sivas arasında 20 Haziran'dan itibaren bölgesel tren seferleri başlatacaklarını, bu sayede Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayıp, trenle yolculuk süresini yarı yarıya düşüreceklerini bildirdi.

Yalçın, seyahat sürelerini kısaltmak, zamandan tasarruf sağlayarak hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için yeni adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de Malatya-Sivas güzergahında olduğunu belirten Yalçın, "20 Haziran'dan itibaren hizmete vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız. Bölgesel trenimiz her gün Malatya'dan saat 08.10’da hareket ederek, Sivas'a 11.49’da ulaşacak. Sivas'tan ise 16.10’da hareket ederek, Malatya'ya 19.54’te varacak" dedi.

Yalçın, bölgesel treni aynı zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na entegre edecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Ankara ile Malatya arasında konvansiyonel hatta çalışmaya devam eden 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek. Bu bağlantıyla birlikte trenle ulaşım Malatya-Ankara güzergahında 7 saat 20 dakikaya, Ankara ile Malatya arasında 6 saat 54 dakikaya düşecek."

Hızlı tren bağlantılı bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim

Yalçın, Malatya yolcularının hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulayacaklarını, sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edeceklerin ise tam bilet ücreti ödeyeceğini dile getirdi.

Yolcu tercihlerini dikkate alarak müşteri odaklı yaklaşımla hizmet verdiklerine işaret eden Yalçın, Ankara-Malatya hattında hizmet veren 4 Eylül Mavi Ekspresi'nin başkentten perşembe ve cumartesi, Malatya'dan cuma ve pazar olmak üzere karşılıklı 4 sefer olarak işlemeye devam edeceğini kaydetti.

Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde vatandaşlarımızı hızlı trenle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne dağıtım töreni'nde konuşuyor
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Kılıçdaroğlu için mahkeme zamanı
Yunanistan'da onlarca kişiye mezar olan göçmen teknesiyle ilgili kahreden detay
FETÖ'cü Orhan İnandı'nın cezası belli oldu
Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu
İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular
Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…