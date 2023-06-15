  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,60 - 25,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'de Yeni Yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısına TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.

Ekleme: 15.06.2023 - 16:20 Güncelleme: 15.06.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de Yeni Yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye yüzyılı için yeni Yasama üyelerini seçti...

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'de yeni başlayan dönemin Meclis Başkanı oy çokluğuyla Numan Kurtulmuş oldu.

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ardından Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Divan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında, Meclis Başkanlık Divanı'nın, Cumhuriyetin de 100. yılı olması dolayısıyla önemli bir yasama döneminde görev yapacağını belirtti.

"Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum"
Türkiye'nin, bu yüzyılda büyük mesafeler kaydettiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Önümüzde hep birlikte gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var. Bunu gerçekleştirmek de milletin seçtiği Meclis olarak en büyük sorumluluk TBMM'nin üzerinde.

Bu süreçte hepimiz elimizden gelen bütün gücü kullanarak, milletin bize verdiği yasama ve denetleme görevini en iyi şekilde yaparak güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum.

"TBMM, halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir"
Yasama faaliyeti süresince demokratik olgunluk içinde bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Bu dönemde parlamentoda çok sayıda parti bulunuyor. Bazı partilerin grupları varken genel başkanları bulunmuyor. Bazı partilerin genel başkanları parlamentoda iken grupları bulunmuyor.

Bu kadar partinin olmasını demokrasi adına bir kazanç olarak görüyorum. Başkanlık Divanı olarak bu demokratik olgunluğun gerçekleşmesi için katkı sunduğumuz sürece TBMM, halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir.

Başkanlık Divanı'nın fikirleri farklı olsa da amaç ve anlayış birliği içerisinde hareket ettiği dönemlerde TBMM, kaliteli ve sorunsuz bir yasama fonksiyonu yerine getirmiş olur.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Emekli Tümamiral Ertürk'ün hedefinde yine Baykar var: Satılmayan SİHA'lara bile 'düşürüldü' dedi
Göksu’dan İmamoğlu’na metrobüs göndermesi: “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”
DEVA Partili Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
CHP iyice karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı
Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…