  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira…

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. Baskın yapılan ikamet adreslerinde ele geçirilen iki saatin toplam değerinin 53 milyon 390 bin 478 lira olduğu çıktı.

Ekleme: 15.06.2023 - 13:12 Güncelleme: 15.06.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira…
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlenen ve 23 kişinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Lüks dairelere düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla ilgili yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Operasyon kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde Kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan şebeke üyelerinin Türkiye'de bulunan bir milyar lira değerinde menkul ve gayrimenkulleri başta olmak üzere tüm mal varlıklarına el konuldu.

RONALDO'NUN SAATİNDEN…

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yaklaşık 100 milyon lira değerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, üzerinde değerli taş ve 'Baba' filminin resmi bulunan 253 bin lira değerinde bir kalem, altın kaplamalı tabancalar, dünyaca ünlü marka kol saatleri de yer aldı. Ele geçirilen saatlerden birinin; geçmişte Suudi Arabistan Futbol Takımı Al Nassr tarafından, transfer ettikleri dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hediye edilen saatin benzeri olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen iki saatin toplam değerinin 53 milyon 390 bin 478 lira olduğu belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı
Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük
Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

7 milyon çalışan heyecanla bekliyor: İşte asgari ücretle değişecek ücret ve ödemeler

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor