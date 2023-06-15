CHP'li Emekli Tümamiral Ertürk'ün hedefinde yine Baykar var: Satılmayan SİHA'lara bile 'düşürüldü' dedi

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bayraktar TB2'lerin yerli olmadığını öne süren CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, yine Baykar'ı hedef aldı. Ertürk Rusların 100'den fazla Bayraktar TB2 düşürdüğünü ileri süren Ertürk, kanıtlanmamış iddiaların yer aldığı bir haberi paylaştı. Ertürk, paylaşımında "Bayraktar TB2'lerin Rusların hava savunma sistemleri karşısında başarı şansı yok" dedi. Haber görselinde ise Ukrayna'nın kendi SİHA'sını düşürmek zorunda kaldığı olaya ilişkin görseli kullandı.

Yerli ve milli SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef alan açıklamalarıyla bilinen CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, karalama kampanyasına devam ediyor.Bir Rus yetkilinin doğrulanmamış iddiaları üzerinden Bayraktar TB2'leri hedef alan Ertürk, paylaşımında Ukrayna'nın kendi SİHA'sını düşürmek zorunda kaldığı olaya ilişkin görseli kullandı.Ertürk'ün paylaştığı Eurasiantimes isimli internet sitesinin haberinde 4 Mayıs'ta Ukrayna askerlerinin Kiev semalarında dolaşan fakat yer istasyonuyla bağlantısı kesilen Bayraktar TB2 SİHA'yı vurmak zorunda kaldığı belirtiliyor ve bu SİHA'ların cephedeki etkinliği anlatılırken bir Rus yetkilinin "100 adet TB2 düşürdük" iddiasına yer veriliyor.Baykar şirketinin Ukrayna'ya sattığı veya hibe ettiği TB2 sayısının 50-60'ı geçmediği biliniyor.Ertürk, bunu bilmesine rağmen yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Gerçekler Türkiye'de anlatılandan çok farklı. Bayraktar TB2'lerin Rusların hava savunma sistemleri karşısında başarı şansı yok, 100'den fazlasını düşürmüşler. Yandaşlar bunu yazmaz ama elin oğlu yazıyor."