Oyuncu Eda Ece'den ödül töreninde skandal sözler! Depremzedeleri hedef aldı!

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihleri çok konuşulmuş, o bölgede yaşayanlara yardım ettikleri için pişman olduklarını dile getirenler olmuş hatta o bölgede yaşayan vatandaşlara seçim sonrası hakaret edenler olmuştu. Bugün ELLE Style Awards ödül töreninde Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihleri üzerinden bir "espri" yaptı.Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadelerini kullandı.Eda Ece'nin konuşmasının o kesiti sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ece'nin deprem bölgesi hakkında yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.İşte o tepkilerin bazıları:"Az önce Eda Ece son zamanlarda en samimi bulduğum oyuncu dedim yaa çok sıktı bu durum artık bir oy için mı yardım ettiniz yaa çıkar ilişkisi mı yani bu kadar konuşacaginiza keşke o yardımlari da yapmasaydiniz""Siyaset yapacak onca şey varken depremzedelere yapılan yardımı her fırsatta dile getirmek ne kadar doğru? Hiç hoş ve komik değil bence""depremzedelerle ilgili konuşmaların komik olduğunu mu düşünüyorsunuz? böyle bir gecede gereksiz ve boş bir konuşma olmuş yakıştıramadım :)""Kimsiniz siz? Eda Ece siyasal parti temsilcisi misin sen? Yaptıklarının oy getireceğini düşünerek yapman mı daha utanç verici o acılı insanlarla alay ederek konuşman mı inan karar veremedim. Edebinizle ödül almayı bile beceremiyorsunuz sen önce giyinmeyi öğren rüküş şey""bu konuşmaların oradaki insanlara neler hissettirdiği hakkında zerre fikriniz yok, hepiniz sadece komiklik peşindesiniz ama aşırı trajikomik duruyorsunuz. niye? deprem bölgesindeki insanlar gerizekalı mı eda?"