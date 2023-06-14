Maltepe'de bombalı pankart asan teröristler yakalandı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, 24 Mart’ta Maltepe’de bombalı pankart asan faillerden terör örgütü TKP/ML üyesi S.K., E.I., ve C.B. adlı 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 24 Mart'ta bombalı pankart asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bombalı pankartı astıkları belirlenen S.K. E.I. ve C.B'yi ilçede yakaladı.
Zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bombalı pankartı astıkları belirlenen S.K. E.I. ve C.B'yi ilçede yakaladı.
Zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
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