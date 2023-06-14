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Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

Servisi tenha bir yere çekerek 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Murat Y., "Sesinden ve fiziğinden etkilendim" dedi. Murat Y. tutuklandı.

Ekleme: 14.06.2023 - 10:28 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma
Kırşehir'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı.

Bir lisede okuyan genç kız, evine gitmek için Murat Y.'nin kullandığı öğrenci servisine bindi.

Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra Murat Y., çok acil bir işinin çıktığını ve hemen halletmesi gerektiğini belirterek, minibüsü çevresinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı yere park etti.

Murat Y., aracının kapılarını kilitledikten sonra, lise öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Olay, tacize uğrayan öğrencinin şikayeti ile ortayı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Genç kızın pantolonunda meni bulundu
Murat Y., tutuklandıktan 6 gün sonra yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağdur öğrencinin olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin menisinin tespit edildiği raporu dosyaya sunuldu.

Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu'nun Murat Y.'nin tutuklanması talebi reddedildi.

'Sesinden ve fiziğinden etkilendim'
Bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Y., mağdur F.K. ve avukatlar katıldı.

Mahkemede ifade veren sanık Murat Y., 'Ben F.K.'ye karşı herhangi bir cinsel münasebette bulunmadım. Yalan söylüyor. Sadece kızla baş başa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimde bulunan peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuna bulaşmıştır. Benim cinsel bir girişimim olmadı. İftira atıyorlar.' dedi.

'Korktum, sesimi çıkaramadım. Gözü dönmüş gibiydi'
Mağdur lise öğrencisi ise gözyaşları içinde verdiği ifadesini şöyle aktardı;

O gün serviste bir anda işinin çıktığını, kısa süreceğini söyledi. Aracı ıssız bir yere sürdü. Etrafta kimse yoktu. Aracın kapılarını kilitledi ve hızla üzerime geldi. Elbiselerimi çıkardı. Çok uğraştım engel olmak için ama başaramadım. Çok korktum sesimi dahi çıkaramadım. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra cinsel münasebette bulundu. Gözü dönmüş gibiydi. Şikayetçiyim. Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti.

Tutuklandı
Mahkeme heyeti eksik evraklar nedeniyle duruşmayı ertelerken, sanık Murat Y. suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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