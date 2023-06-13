Başkan Erdoğan şehitliği ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti. Erdoğan bugün Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC temaslarını tamamlamasının ardından ikinci ziyaretini ise Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan ziyaret kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.