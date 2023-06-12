İstanbul Havalimanı günlük hava trafiğinde Avrupa rekoru kırdı

İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen toplam 1.684 uçuşla Avrupa havalimanları arasında tüm zamanların en yüksek günlük hava trafiğine ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası etkinlik, Şampiyonlar Ligi final karşılaşması ile hava trafiği arttı.



Havalimanının işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'nda toplam 1.684 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşti.



Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük hava trafiğine ulaştı.



Frankfurt Havalimanı'nın rekoru geçildi



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, en yüksek günlük hava trafiği, Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 1.624 iniş-kalkışla yaşanmıştı.