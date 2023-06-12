Ankara Valiliği'nden son dakika 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Dün Ankara'da kuvvetli sağanak etkisini göstermiş ve kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olmuştu. Bugünde başkentte kuvvetli sağanak yağışların yaşanacağı açıklandı.Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 17°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlıEDİRNE 15°C, 31°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 18°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ 18°C, 26°CYerel olmak üzere sağanak yağışlıEGEYağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 12°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 18°C, 28°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 20°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 16°C, 26°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZBölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 20°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 21°C, 26°Cİl geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HATAY 19°C, 26°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 19°C, 31°Cİl genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 12°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZYağışların Kastamonu'nun doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 12°C, 21°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 25°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 11°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 16°C, 21°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZBölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 24°CAralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 20°C, 23°CAralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin, yarın (Pazartesi) bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 23°Cİl geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 17°C, 30°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 24°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 37°CParçalı bulutluGAZİANTEP 17°C, 30°CParçalı bulutluSİİRT 22°C, 35°CParçalı bulutluŞANLIURFA 22°C, 35°CParçalı bulutlu