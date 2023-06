Mansur Yavaş yine kayboldu: İş başa düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen Ankara'da etkili olan yağışlarla mücadele edemeyen Yavaş ve ekibi, evlerini su basan vatandaşların da yardımına koşmaktan aciz kaldı.Ankaralılar günlerdir etkili olan yağışlarla mücadele ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi sessizliğe gömüldü. Büyükşehir ekiplerinin selden sonra bile sahada olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Evleri su baskınına uğrayan Ankaralıların tepkileri ise şöyle:Selami Gezer: Her yağmur yağdığında evimi su basıyor. Her gün ASKİ'yi arıyorum. Kapımın önündeki rögarı temizletmek için kayıt açtırıyorum. Bana 'Böyle bir adres yok, biz sizin evinizi bulamıyoruz' diyorlar. Kendi sorumluluğunda olan şehirdeki adresi bulamayan bir yönetim olabilir mi. Benim maddi hasarım çok fazla, kızımın çeyizleri gitti.Parkelerim kabardı, eşyalarım çürümeye başladı. Açtırdığım şikâyet kaydına cevap gönderip 'sıkıntınız giderildi' diyorlar ama ne gelen oluyor ne giden. Büyükşehir Belediyesi hasarımı karşılamazsa mahkemeye başvurmayı düşünüyorum. Adam getirttim 2 bin 700 TL para verdim iş yaptırıyorum. Vidanjör getirttirdim, rögar temizletiyorum. Yavaş seçimler için şehir şehir gezerken biz burada onun işlerini yapmaya çalışıyoruz.Mehmet Sarıkaya: Biz günlerdir su baskınları ile uğraşıyoruz. Belediyeyi arıyoruz gelip yalandan rögar kapağını açıp bakıp gidiyorlar. Ben bu kadar bilgisiz bir ekip görmedim. Rögar kapağını kaldıramayan adamlar gördüm burada. Her yağmurda bizim evimize su doluyor. Eşyalarımız mahvoldu, evimiz mahvoldu. Gelip gidiyorlar ardından ASKİ'den 'sorununuz çözüldü' diye mesaj geliyor. Benim sorunum çözülmüş olsa bu halde mi olurum?Hatice Sarıkaya: Maddi durumumuz çok iyi değil. Eşim çalışmıyor. Kıt kanaat geçinirken bir de bu su baskını ile uğraşmak zorunda kaldık. Evimiz, eşyalarımız perişan oldu. Gidecek başka bir yerimiz de yok ki gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliği bize pahalıya mal oldu. Bizim zararımızı karşılamazlarsa hakkımızı aramak için mahkemeye başvuracağız.Ali Orhanoğlu: Belediye rögarları temizletmediği için günlerdir su baskınları ile uğraşıyorum. Sabah işe gidiyorum, akşam gelip ev temizliyorum. Evimi bir kere, iki kere değil her yağmurda su basıyor.Yani bu CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerin hepsi bu durumları yaşıyor. Asıl yapması gereken işleri bırakıp şehir şehir gezmeyi tercih ediyorlar. Benim halılarım, parkelerim perişan oldu. Ben sırf bu yüzden Ankara'dan taşınacağım. Memleketime gitmeyi düşünüyorum artık. Yağmur yağar sel baskınları ile uğraşırız, kar yağar açılmayan yollarda mağdur oluruz. Artık canımızdan bezdirdiler.DEFALARCA aradıkları ASKİ'den yanıt alamayan vatandaşlar ceplerinden para ödeyip rögarlarını açtırıyor. Özel şirketlerden biri de Emin Kanal... Keçiörenliler "Emin Kanal bile ASKİ'den daha çok çalışıyor" yorumu yapıyor.