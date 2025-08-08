Model uydular uzaya yaklaşıyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması'nın Yakın Uzay Görevine yönelik etabının 11- 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Yarışmanın bu yıl yepyeni bir dönüm noktasına ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, 'Genç mühendis adaylarımız için hazırlanan yarışma, artık yalnızca bir model uydu yarışması değil, uzaya açılan bir pencere hâline geldi. İlk kez bu yıl, Yakın Uzay Yolcusu kategorisinde geliştirilen uydularımız, Yüksek İrtifa balonu ile Stratosfer katmanına kadar taşınacak. Gençlerimiz artık sadece gökyüzüne değil, uzayın sınırına dokunuyor' dedi.Bu yıl yarışmanın ilk kez üç farklı kategoride gerçekleştirileceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, 'Her biri ayrı bir mühendislik vizyonu gerektiren bu kategorilerle gençlerimize farklı yetkinlik alanları sunuyoruz. 'Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü', 'TICOSAT' ve ilk kez hayata geçirilen 'Yakın Uzay Yolcusu' kategorileriyle hem teknik hem de stratejik düşünme becerileri destekleniyor' ifadelerini kullandı.Yarışmaya 15'i yurtdışından olmak üzere toplam 429 takımın başvurduğunu belirten Uraloğlu, 'Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan genç mühendis adaylarının da katılım göstermesi, bu organizasyonun uluslararası düzeyde bir yetenek havuzuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca yurtiçi takımlarımızın, katıldıkları uluslararası Model Uydu Yarışmalarında bir çok başarılar elde ettiğini de görüyoruz. Türkiye artık sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji geliştiren ve paylaşan bir ülke konumunda' dedi.Uraloğlu, özellikle Yakın Uzay Yolcusu kategorisinin bu yılın en dikkat çeken adımı olduğunun altını çizerek, test faaliyetlerinin ODTÜ ile yapılan işbirliği ile başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 11-15 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da gerçekleştirilecek etap kapsamında, Türksat tarafından sağlanacak Yüksek İrtifa balonu ile haberleşme model uydularının Stratosfer katmanına kadar ulaşacağını anlattı.Bu görev ile çift yönlü haberleşme kabiliyetine sahip model uydu takımlarının uyduları ile yerde aralarında kuş uçuşu 50 kilometre mesafe bulunacak İstasyonları arasında, öğrencilerin şifrelenmiş veri paketlerini aktaracaklarını da anlatan Uraloğlu, 'Bu etap, Türksat'ın özgün şekilde 10. yıl için geliştirdiği, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir konsepttir. Konsept, yakın uzay ortamından toplanacak sensör telemetri verilerinin yerde bulunan istasyonlara aktarılması ve ayrıca kamera üzerinden alınacak görüntülerin SD kart üzerine kaydedilmesi görevlerini de kapsayacak. Model uydularda yakın uzaya ilk yolculuk diyebileceğimiz yarışma ile gençlerimizin sadece mühendislik değil, strateji, takım çalışması ve ileri düzey sistem tasarımı yeteneklerini de test edeceğimiz çok önemli bir eşik olacak. Genç mühendislerimiz, uzay teknolojilerinde sadece yarışmıyor, adeta sınırları zorluyor. Model Uydu Yarışmasında artık sınır atmosfer değil, yakın uzay.' dedi.Bakan Uraloğlu, toplam 2.1 milyon lira ödül verilecek yarışmanın, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, üretim ve sorumluluk kabiliyetini de artırdığını söyledi. Yarışmada kazananların sadece dereceye giren takımlar olmadığının da altını çizen Uraloğlu, yarışmada kazananın Türkiye'nin mühendislik birikimi ve uzay vizyonu olacağını vurguladı.