ABB'de ihale skandalı! 180 milyonluk şartname oyunu

2019'dan bu yana 24 milyar TL'lik taşınmaz satan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şimdi de 180 milyon TL'lik kiralama ihalesiyle eleştirilerin merkezine oturdu! Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, bu kez büfeden halı sahaya, kafeden depoya kadar uzanan 25 ayrı taşınmazı, 'adrese teslim' şartlarla ihaleye açtı. 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ihale kapsamında, kiralama süresi bazı taşınmazlar için 10 yıla kadar uzanırken, yıllık kira bedeli tek bir yer için 82,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, ihaleye katılım şartlarında gizli.Şartnamede yer alan maddelere göre, ihaleye katılmak isteyenlerin 'şehrin muhtelif yerlerinde en az 100 adet işletmeyi 5 yıl boyunca kiralamış olması' gerekiyor. Bunun yanında, 10 yıllık faaliyet geçmişi ve kamu kurumlarından alınmış referans belgeleri de zorunlu tutulmuş. Bu kriterler, küçük esnaf ve yeni işletmecilerin ihaleye erişimini neredeyse tamamen engelliyor. İhale sürecinin yalnızca belirli kişi ya da şirketlere 'adrese teslim' şekilde planlandığı yönündeki eleştiriler ise giderek artıyor.ABB yönetimi her fırsatta sosyal belediyecilikten ve adil paylaşımdan söz etse de uygulamalardaki bu tür sınırlandırmalar, kamu kaynaklarının geniş kitlelere değil; belli gruplara yönlendirildiği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. İhale süreci ve şartları, kamuoyunun ve siyasi muhalefetin yakın takibinde. Özellikle ihaleye katılımı sınırlayan bu tür maddelerin, 'şeffaflık ve adalet' söylemleriyle taban tabana zıt olduğu gözler önünde.Ankara'da halkın yıllardır ücretsiz yararlandığı halı sahalar artık paralı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında Gölbaşı'ndaki TOKİ bloklarında yer alan sahaların da bulunduğu 7 halı sahayı toplamda 79 milyon 288 bin 920 TL bedelle kiraya vermeye hazırlanıyor. Kiraya verilecek halı sahalar, AK Parti yönetimindeki belediye tarafından ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulmuştu.14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak ihale ile sahalar 10 yıllığına özel işletmelere devredilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, kiraya verilecek sahalar şu bölgelerde yer alıyor: Gölbaşı Eymir Mahallesi Şehit Yalçın Dizdaroğlu Parkı içindeki halı saha, Çankaya Lodumu Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi yanı 2 adet halı saha, Çankaya 50. Yıl Mahallesi, 50. Yıl Parkı içi halı saha, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki halı saha Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi içindeki halı saha, Çankaya Mutlukent Mahallesi, Esma Parkı içi halı saha, Yenimahalle İlk Yerleşim Mahallesi, Ampute Futbol Park içindeki halı saha. ABB'nin bu adımı, kamuoyu tarafından sosyal belediyecilik anlayışına ters düşerek ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirmesi nedeniyle tepki çekiyor.Mansur Yavaş, seçim kampanyasında yaptığı açıklamalarda, Ankara'yı bir spor ve sanat merkezi haline getireceklerini, gençlerin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacaklarını vadetmişti. Yavaş'ın, 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması boynumuzun borcudur. Ankara'yı turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Çarpık yapıya ve ranta uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. İnsanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmadığı bir şehirde yolun da köprünün de asfaltın da pahalı oyuncakların da hiçbir değeri olamaz.' sözleri de bugün yaşananlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak belediyeye ait ücretsiz alanların paralı hale getirilmesi, bu sözlerin uygulamada karşılık bulmadığına dair eleştirileri gözler önüne seriyor.