Kahramankazan’da sağlık çalışanları sağlık merkezini sele teslim etmediler

Ankara'yı yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sağanak yağışlar Kahramankazan ilçesinde de etkili oldu. Ankara'nın çeşitli yerlerinde su baskınlarına neden olan yağışlarda Kahramankazan Saray Aile Sağlığı Merkezi de baskın tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Merkezin baskına uğramaması için Doktor Mehmet Fatih Fişenk, hemşireler Tuğba Öcan, Nigar Durmuş ve destek personeli Emine Yılmaz büyük çaba verdi. Kovalarla kapı önüne biriken suyu tahliye etmeye çalışan sağlık çalışanlarına daha sonra Kahramankazan Belediye ekipleri ve Saray Mahallesi Muhtari Hamdi İskender Çok destek verdi.Zaman zaman hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan sağlık çalışanlarının Kahramankazan Saray Aile Sağlığı Merkezi'nde gösterdikleri gayret ilçede de takdirle karşılandı.