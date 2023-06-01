İstanbul'da kontrolden çıkan araç markete girdi...

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde ve markette hasar oluştu.

Öğlen saatlerinde Eyüpsultan Mahallesi, Osmangazi Caddesi, Deha Sokak'ta bir otomobil, otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.Kazada ölen yada yaralanan olmazken markette ve otomobilde hasar meydana geldi.Kaza esnasında markette kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.