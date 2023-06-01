Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdılar

Dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.Bir grup ellerinde Türkiye Komünist Partisi bayraklarıyla İstiklal Caddesi'nde eylem düzenledi.Eylemin nedeni ise Gezi olaylarının 10'uncu yıl dönümüydü.Sloganlar atarak caddede yürüyen grup, polis ekiplerince engellendi.Tekme ve yumruklarla saldırdılarİzinsiz düzenlenen eylem için dağılmalarını söyleyen güvenlik güçleri, saldırıya uğradı.Kadınların da aralarında bulunduğu grup, tekme ve yumruklar savurdu.Tansiyonun yükseldiği olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.