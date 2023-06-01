Adıyaman'da 108 kilo skunk ele geçirildi

Durdurulan tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde uygulama yaptı. Ekipler şüpheli bir tırı durdurup, arama yaptı.Yapılan aramada 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.Tır şoförü İ.A. gözaltına alınırken, uyuşturucuya da el kondu.