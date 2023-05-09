THY'den, öğrencilere müjde! 19 Mayıs'ta alacakları yurt içi biletlere indirim

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, 'THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor.' ifadeleri kullanıldı.Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.