Muğla'da açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Dalaman açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğla'nın Dalaman açıklarında, bugün saat 18.22'de, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.AFAD; Muğla'nın Dalaman açıklarında bugün saat 18.22'de, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Fethiye Körfezi olarak bildirdi. Rasathane depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu