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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zam için Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak
Ekleme: 8.05.2023 - 22:18 Güncelleme: 8.05.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,'Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar.' şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

'Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

'TEMMUZDA DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak

'500 DOLAR CİVARINDA OLACAK'

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.'

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI

Kamu işçisinin zam pazarlığına da değinen Vedat Bilgin, '700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer.' dedi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı olacak

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin, hem devletin karşısında korumak zorundadır.

O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız.

'RAKAMI YARIN PAYLAŞACAĞIZ'

İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.'


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