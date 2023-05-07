Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: Müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan, 'Eskiden 66 lira olan emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız' ifadelerini kullandı.