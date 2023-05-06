Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş yaşattı. 7'li koalisyon tarafından Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden bile İstanbul mitingi için otobüs kaldırılmıştı. Tüm bu çabalara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanları ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da konuşma gerçekleştireceği miting alanına vatandaşlar fazla ilgi göstermedi.

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece bir hafta kaldı. Türk halkı önümüzdeki Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oyunu verecek.HDP destekli 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün İstanbul'da bir miting gerçekleştiriyor. CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti tarafından da desteklenen miting Maltepe'de düzenleniyor. Miting alanında parti genel başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yapıyor.Öte yandan 7'li koalisyon İstanbul'da tam anlamıyla Maltepe şoku yaşadı. Miting alanına katılımın beklenilenin altında gerçekleştiği gözlendi. Üstelik CHP, Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden de otobüslerle vatandaşları alana taşımasına rağmen miting alanı doldurulamadı.