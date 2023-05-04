MİT'ten sınır ötesi operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Ahmet Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine ait bir çok karakola yönelik eylemlere katılmıştı. Örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri veren terörist, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine alındığı öğrenildi.Suriye'den, güvenlik güçlerine ve sınır illere yönelik gerçekleştirilen eylem ve tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, 2022 yılında, Irak Gare'de, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.Alanda bulunan saha ajanlarını aktif hale getiren MİT, teröristi fiziki olarak takip etti. Yapılan uzun soluklu takip Irak Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.1999 yılında PKK/KCK'ya katılan Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. 1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüten terörist, 2008 yılında Suriye'ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu.2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan PKK üyesi, 2022 yılı itibarıyla Irak Gare'de sözde Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı. PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri'nin yöneticiliğini de yapan Ahmet Gümüş'ün PKK/KCK'nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan'da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında olduğu öğrenildi.