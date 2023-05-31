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Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var

Hollandalı İslamofobik Geert Wilders'ten sonra Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den skandal açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemeyen Özdemir Almanya'da Erdoğan'a oy veren Türkleri hedef aldı, kutlama konvoylarını bile eleştirdi.

Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var
Ekleme: 31.05.2023 - 11:42 Güncelleme: 31.05.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası İslamofobik ve ırkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'in ardından benzer bir çıkış ise Almanya'nın Türk asıllı Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den geldi.

Özdemir, Başkan Erdoğan'a oy veren Türkleri hedef alarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden art arda paylaşımda bulundu.

Özdemir sosyal medya hesabından söz konusu seçmenleri işaret ederek, "Erdoğan'ı seçtiler. Pek çok insan başkalarını yoksulluk ve özgürlüğe mahkum etti. Kızgın olmakta haklısınız" dedi.

Özdemir paylaşımının devamında "Tüm umutlarını yitiren Türkiye'de genç ve iyi eğitimli insanlar için çok üzgünüm. Aşırı milliyetçilik ve köktendinciliğin yayılacağı gerçeğine hazır mıyız?" diyerek skandal ifadelere yer verdi.

Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var

Almanya'da yapılan kutlama konvoylarına bile laf söyleyen Özdemir, "Çoğulcu demokrasinin kulak ardı edilemeyecek bir reddi ve onun karşısında nasıl başarısız olunduğunun apaçık kanıtı işte bu konvoylar" dedi.

Seçimin ertesi günü ise Wilders'ten skandal açıklamalar gelmişti. Wilders, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!" ifadesini kullanmıştı.

Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var

Başka bir paylaşımında ise 'Güle güle Türkiye' sözlerine yer vermişti.

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var
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Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var
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