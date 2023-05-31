  • USD: 20,31 - 20,35
  • EURO: 21,76 - 21,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deşifre ettiği Mossad'ın Türkiye'deki 15 kişilik casusluk hücresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Hücre lideri Selçuk Küçükkaya'nın kod adının 'Taner Sezgin' olduğu ve Mossad'a 2018-2022 yılları arasında çalıştığı saptandı. Soruşturmada böylece hücre lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”
Ekleme: 31.05.2023 - 09:09 Güncelleme: 31.05.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden yakalanan 11'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı.

11 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.

MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”



4 YIL MOSSAD'A ÇALIŞTI

Savcılığın sevk yazısında, İran'la ticari ilişkisi bulunan 1 şirket ve 23 şahsı takip edip raporlama yaparak Mossad'a bilgi sızdıran şebekeyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı.

Sevk yazısına göre, şebeke lideri Selçuk Küçükkaya 2018-2022 yılları arasında Mossad yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hareket etti.

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇUNU İŞLEDİLER

Yazıda, kod adının 'Taner Sezgin' olduğunun altı çizilen Küçükkaya ve ekibinin Türkiye'de ikamet etmekte olanların zararına topladıkları gizli mahiyetli bilgileri temin etmeleri suretiyle siyasal casusluk suçunu işlediklerine vurgu yapıldı.

MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Türkiye'de yaşayan ve Mossad'ın hedefinde olan şahısları takip eden hücre içinde bulunan Cenk B., Emre B., Cengiz Ç. ve Ayhan Ş., ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında böylece 15 kişilik hücrenin lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

TEHDİT PAKETİNDE 'İZLERİ' VAR

Tutuklanan bu 4 şüphelinin, hücrenin yakalanmasını sağlayan mermili ve beyaz güllü tehdit paketinin hedefteki iş adamına gönderilmesinde ve hedefteki şahıslar hakkında bilgi toplayıp Mossad'a raporlanmasında rol aldıkları saptandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı artıyor! Değişim isteyen isim bu kez Uğur Dündar...
CHP'de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...
İmamoğlu destekçisi Soner Yalçın'dan 'koltuk sevdalısı' Kılıçdaroğlu'na: Hali artık trajedi değil komedi
Bakan Nebati 'Kötü niyetli algı operasyonu' diyerek açıkladı: 'CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona'
Tarihi zafer hazımsızlığı! Irkçı Wilders'ten sonra Türk asıllı Alman Bakan kin kustu: Hedefinde Erdoğan'a oy veren Türkler var
11 ay boyunca 25 metreküp doğal gaz bedava: 1500 lira cepte kalacak
28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar! Kod adı: “Taner Sezgin”
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kılıçdaroğlu için çember daralıyor: Reuters 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diye yazdı
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki!
'THY satılıyor' iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte Büyükbaş ve küçükbaş için netleşen rakamlar

Kurbanlık fiyatları belli oldu: İşte Büyükbaş ve küçükbaş için netleşen rakamlar

Gizemli kolye: Titanik'in enkazında çığır açan keşif

Gizemli kolye: Titanik'in enkazında çığır açan keşif

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam..

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Alt sınır belirlendi: İşte konuşulan rakam..

Ege Denizi’nde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı…

Ege Denizi’nde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı…

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz