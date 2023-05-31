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Akkuyu NGS'de İKK kubbesine beton dökme işlemi tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1’inci güç ünitesinde temel inşaat aşamalarından biri olan ve reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun kubbesine beton dökme işlemi tamamlandı.

Ekleme: 31.05.2023 - 10:42 Güncelleme: 31.05.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Akkuyu NGS'de İKK kubbesine beton dökme işlemi tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali yükselmeye devam ediyor.

İç koruma kabuğu kubbesinin en üst düzeyde dayanıklı olması için 422 ton donatı kullanıldı ve 3200 metreküpten fazla beton döküldü.

Beton, bileşimin yüksek su tutma kapasitesini, güvenilirliğini, dayanıklılığını ve homojenliğini koruyarak kendiliğinden sızdırmaz hale gelmesine ve yapının alanını kendi ağırlığıyla tamamen doldurmasına imkân sunan yüksek bir akışkanlığa sahip.

Beton dökme işleminin tamamlanmasıyla iç koruma kabuğunun kubbesinin üst noktası 61,7 metre yüksekliğe duvar kalınlığı ise 1,2 metreye ulaştı.

'Dış koruma kabuğu montajı ile kabul işlemlerini de gerçekleştireceğiz'
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Akkuyu NGS inşaat sahasında bir dizi kilit aşama devam ediyor. Gösterdikleri azami fedakarlıkları ve yüksek profesyonellikleri için her bir çalışana teşekkür ederim. Sıkı ekip çalışması, dört güç ünitesinin tamamının aynı anda inşa edilmesini mümkün kılıyor. 1'inci güç ünitesi için ilk parti nükleer yakıtın teslimatından sonra nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan iç koruma kabuğuna beton dökme işlemini tamamladık. İleride 1'inci güç ünitesinin inşaatı tamamlanmadan dış koruma kabuğu montajı ile kabul işlemlerini de gerçekleştireceğiz.

'Tsunami, kasırga ve benzeri her türlü aşırı dış etkiye karşı koruyor'
Şirketten yapılan yazılı açıklamada beton dökme işlemi ile aşağıdaki bilgilere yer verildi:

Akkuyu NGS'de beton dökme çalışmaları sırasında yüksek kaliteli özel beton karışımı kullanılıyor. Karışımın sıcaklık, oturma ve yoğunluk gibi özellikleri sürekli olarak kontrol ediliyor. Betonun her bir partisi, fabrikada ve doğrudan Akkuyu NGS inşaat sahasında yapılan denetimler de dahil olmak üzere bir dizi laboratuvar testine tabi tutuluyor. Yakın gelecekte 1'inci güç ünitesinde koruma kabuğunun ön gerdirme sisteminin halatları da monte edilecek. Koruma kabuğunun ön gerdirme sistemi, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayarak güç ünitelerini 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve benzeri gibi her türlü aşırı dış etkiye karşı koruyor.
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