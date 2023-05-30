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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak

28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
Ekleme: 30.05.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında 'Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz' diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları:

GÜÇLÜ PROGRAM, GÜÇLÜ EKONOMİ

'Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi' denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.

VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA: Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak

FİYATLAR DÜŞÜRÜLECEK: Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek.

Enerji ve konut ve gıda enflasyonu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.

TARIMDA YENİ DÖNEM: Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak için adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.

TÜRKİYE'NİN İTİBARI: Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak

DÖVİZDE DALGALANMA YOK: 2023'ün ikinci yarısında cari açıkta daha hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma ise beklenmiyor.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak

DÜNYA LİDERLERİYLE MESAİ

Başkan Erdoğan, balkon konuşmasından sonra Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin liderleri ile bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, 'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz' mesajını verdi.


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