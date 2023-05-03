Bingöl'de 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 kilo 516 gram esrar bulundu. Operasyon, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçasıydı.