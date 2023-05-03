Başkan Erdoğan, Yangın Söndürme Uçakları teslim törenine katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni”ne katıldı. Başkan Erdoğan, insanlı keşif uçağına "Nefes" adını vererek imzaladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil edilen yeni yangın söndürme uçağı ve helikopteri Ankara'da teslim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende OGM'nin envanterine, 1 adet Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet keşif uçağı eklendi.
Başkan Erdoğan, törende dünyada sadece 5 ülkede bulunan keşif uçağına "Nefes" adını vererek imzaladı.
Öte yandan 3 yıl içinde 16 yangın söndürme uçağı daha filoya kazandırılacak.
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