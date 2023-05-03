12 adrese operasyon… 10 gözaltı var

İstanbul'da FETÖ'nün Gaziosmanpaşa Güncel Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. 2'si ihraç öğretmen, 10'u özel sektör çalışanı ve 2'si öğrenci olmak üzere toplamda 14 kişinin yakalanması için 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, dokuz bin 417 dolar, 152 bin lira ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.