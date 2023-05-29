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Gökçebey’de 2 araç çarpıştı, 1 ölü 1 yaralı
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
B.A yönetimindeki araç ile Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara karayolu üzerine dönüş yapmak isteyen Hasan Kırmızı yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonrasına otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan Hasan Kırmızı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada aynı araçta bulunan Hasan Kırmızı'nın kızı Ayşenur Kırmızı da ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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