Emine Erdoğan’dan İstanbul’un fethi mesajı

İstanbul'un Fethi’nin 570. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, “Kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.Emine Erdoğan, 'İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.