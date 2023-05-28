CHP'de sistem çöktü, veri akışı durdu

14 Mayıs'taki seçim sonuçlarında verilerin paylaşımında sistemsel hata yaşayan CHP'de aynı sorun bugünkü seçim sonuçlarında da tekrarlandı.14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken 4 puan farka rağmen "Öndeyiz, kazanıyoruz" açıklamaları yapan CHP yöneticileri, kesin sonuçlar sonrası yapılan yanlış açıklamaların parti sistemlerindeki veri akışının çökmesine bağlamışlardı.Bugünkü seçimler için, aynı hataların yaşanmayacağını duyuran CHP'de aynı skandal hata bir kez daha yaşandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğu yarışta, CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu.Partinin seçim sitesi "geliyorum.chp.org.tr de kapatıldı.Siteye girenler, "Seçim sistemlerimiz tam gaz çalışıyor! Seçim esnasında ihtiyaç duymadığımız tüm web sitelerini 29.05.2023 23.59'a kadar geçici olarak kapattık. Seçimden sonra görüşürüz." ifadesiyle karşılaştı.