Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google, Chrome'un 95 ve daha eski sürümlerinde çeviri özelliğinin artık desteklenmeyeceğini duyurdu.Bu sürümleri kullananlar, web sayfalarını çevirmek istediklerinde bir hata mesajı alacak.Google, eski sürümlerin güvenlik ve performans açısından yetersiz kalması nedeniyle böyle bir karar aldığını söyledi. Chrome'un çeviri özelliği, kullanıcıların bilmedikleri bir dilde yazılmış web sayfalarını istedikleri dile çevirmeleri sağlıyor.Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.