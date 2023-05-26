Genç hemşire nasıl öldü? Doktor sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Aksaray'da Özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire 25 yaşındaki Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan 43 yaşındaki Uzman Doktor H.İ.A.'nın 7. kattaki dairesinin balkonundan düştü.Haberi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Doktor Halil İbrahim A.'nin emniyetteki ifadesinde, ''O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim'' dediği öğrenildi.Polisin evde yaptığı ilk incelemede ise kavgaya yönelik izlere rastlanmadığı ve eşyaların düzenli olduğunun belirlendiği ifade edildi.Hemşire Tuncel'in düştüğü kattaki demir korkuların bir parçasının ise kırıldığı görüldü.Genç Hemşire Saliha Tuncel'in cenazesi Yeni Göçmen Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bor mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve yakınları katıldı.Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Acı haberi aldıktan sonra memleketi Niğde'den kızının cenazesini almak üzere Aksaray'a gelen genç hemşirenin babası Salim Tuncel, 'Hastanede bir olay yaşanmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar?' dedi.