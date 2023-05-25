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Yurt dışında 1 milyon 856 bin kişi oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

Ekleme: 25.05.2023 - 00:11 Güncelleme: 25.05.2023 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışında 1 milyon 856 bin kişi oy kullandı
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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