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Son 5 ayda 21 bin kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 29 kaçak göçmen yakalandı. 2023 yılının ilk beş ayında yapılan 21 bin 512 düzensiz kaçak göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Ekleme: 25.05.2023 - 09:38 Güncelleme: 25.05.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Son 5 ayda 21 bin kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde 'Kaçak Göçmen Evi' olarak kullanıldığı tespit edilen sekiz farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

29 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Fatih'te de 17 kaçak göçmen yakalandı. Üç göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

2023 yılının ilk beş ayında yapılan 107 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen toplam 145 kişinin ve 21 bin 512 düzensiz kaçak göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.
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