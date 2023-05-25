'İnsanlık kaybetti' demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi bir Youtube programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na programda, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız için yaptığı paylaşımlar ve 'devlet katil değil, seri katil' sözleri soruldu. Kılıçdaroğlu, soruya programda bulunan Kaftancıoğlu'nun yanıt vermesini istedi.Kaftancıoğlu, Sakine Cansız ile ilgili paylaşımının arkasında durduğunu belirterek terör seviciliğine devam etti. Kendisinin bir hekim olduğunu ve insan hakları savunucusu olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu şunları söyledi.Sakine Cansız PKK'nın kurucularından biridir. Sakine Cansız, Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her şeyin esası adalettir. Hiç kimsenin infaz edilmesi, benim gibi düşünmese bile, yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değildir.Kaftancıoğlu daha önce de pek çok paylaşımında skandal açıklamalar yapmış, Atatürk'ün adını anmamış, sözde Ermeni soykırımını kabul eden paylaşımlarda bulunmuştu.Kaftancıoğlu başka bir paylaşımında ise, 'Devlet katil değil, seri katil..' ifadelerini kullanmıştı.Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği 'Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum' sözleri çok konuşulmuştu. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.Her yıl 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımına ilişkin, birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.Ancak Canan Kaftancıoğlu bu sözde soykırımı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulundu. Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı: '23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915'