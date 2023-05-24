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Sözde “Takva” hücresi çökertildi! Üst düzey üç isim operasyonla yakalandı: Aralarında sözde İstanbul Valisi de var…

Terör örgütü DEAŞ’ın gizli sözde “Takva” hücresi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından deşifre edildi ve operasyonla çökertildi. Terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey üç sorumlusu operasyonla yakalandı. Terör örgütü DEAŞ’ın sözde İstanbul Eyalet Sorumlusu (Sözde İstanbul Valisi) da gözaltına alındı.

Ekleme: 24.05.2023 - 10:37 Güncelleme: 24.05.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Sözde “Takva” hücresi çökertildi! Üst düzey üç isim operasyonla yakalandı: Aralarında sözde İstanbul Valisi de var…İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Takva" adını verdikleri gizli bir hücresini deşifre etti.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre terör örgütü DEAŞ'ın altında yapılanan ve "Marmara Bölgesi" olarak bilinen hücrenin sözde emiri ve kadısı Bilal Ö.'ydü.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi'nin başındaki Bilal Ö., Suriye'de bulunan örgütün üst yönetimi tarafından görevlendirildi. Altında ise terör örgütü DEAŞ'ın sözde lojistik, destek ve sosyal yapılanma sorumlusu Abdurrahman M. ve sözde İstanbul Eyalet Sorumlusu (Sözde İstanbul Valisi) Selman S. vardı.

İSTANBUL'UN SEKİZ İLÇESİNDE YAPILANDILAR

Terör örgütü DEAŞ'a katılan kişilerin yakınlarına yardım sağladığı öne sürülen Abdurrahman M.'nin aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın "Takva" adı verilen gizli hücresinin Azerbaycan sorumlusu olduğu da belirlendi.

İstanbul'un Ataşehir. Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik İlçeleri'nde yapılanan hücreye eş zamanlı ve Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul, Konya ve Antalya'da düzenlenen baskınlarda aralarında Bilal Ö., Abdurrahman M. ve Selman S.'nin de bulunduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ adına "İnfak" adı altında paralar topladıkları ve terör örgütü DEAŞ'a eleman devşirdikleri tespit edilen 12 kişi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde 73 merminin bulunduğu ifade edildi.
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