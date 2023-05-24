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Beyaz Gazete
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PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turu öncesinde Kandil'in desteğini iyice arkasına aldı. İlk tur öncesinde terör örgütü elebaşlarının desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu, bugünler 'milliyetçi' bir kimliği bürünerek, örgütle mücadele edeceğini iddia ediyor. İlk turda HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla Kandil'de hayal kırıklığı yaratan CHP lideri için PKK medyası da harekete geçti. Örgütün kanalında yapılan reklamlarda Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı.

PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı
Ekleme: 24.05.2023 - 00:04 Güncelleme: 24.05.2023 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı
Vatandaşlar, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını gerçekleştiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

Kılıçdaroğlu Kandil'i hayal kırıklığına uğrattı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı' diyen terörist başı, 'Muhalefet sağlam duramadı. Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı.' ifadelerini kullandı. İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, 'Kürtler özgürlük için bedeli vermeyi ve mücadeleyi sürdürecek' dedi.

PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı

PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı

İlk turda HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla Kandil'de hayal kırıklığı yaratan CHP lideri için PKK medyası da harekete geçti. Örgütün kanalında yapılan reklamlarda Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı.

Kanalda reklamın yayınlandığı sırada yer alan altyazıda, Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildiği de görüldü.

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