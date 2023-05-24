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Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!

"Endişeye gerek yok biz varız, buradayız" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile algı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da günlerdir etkili olan ve su taşkınlarından dolayı sel sularına maruz kalan Ankara'yı yine ortada bırakıp kayıplara karıştı. Yavaş'a tepki yağdı: İnsanlar neredeyse sandalla gezecek!

Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
Ekleme: 24.05.2023 - 11:38 Güncelleme: 24.05.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
4 yıldır hizmet yerine algıyla Ankara'yı yönetmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş günlerdir Ankara'da etkili olan etkili olan yağışlar yüzünden yaşanan su taşkınlarına müdahale etmek yerine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı kaderine terk etmeyi tercih etti...

Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısına rağmen Ankara'da hiçbir önlem almayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a vatandaşlardan tepki yağdı.

4 yıllık yönetimi süresinde Ankara'ya tek bir çivi çakmayan Yavaş, Ankaralılara yaptığı bunca eziyet yetmezmiş gibi şimdi de günlerdir süren yağışlardan dolayı su baskınlarıyla mücadele eden vatandaşlara yardım götürme etmek yerine yalnız bırakmayı tercih etti.

4 yıldır hizmet etmek yerine algı yönetimiyle Ankara'yı yönetmeye çalışan Mansur Yavaş, Ankaralıları canından bezdirdi.

14 Mayıs seçimleri için şehir şehir gezen ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya çalışan Yavaş, Ankara'nın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyor.

Günlerdir Ankara'da etkili olan yağış sebebiyle birçok yerde su baskınları yaşandı.

Özellikle Elmadağ'ında birçok ev, cadde ve sokak sular altında kaldı ve maddi hasar oluşurken Yavaş su baskınlarına müdahale etmek yerine sosyal medya hesabı üzerinden 'Endişeye gerek yok biz varız, buradayız' diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

'İNSANLAR NEREDEYSE SANDALLA GEZECEK'
Yavaş'ın su baskınları karşısındaki duyarsızlığına vatandaşlardan tepki yağdı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile evine dolan suyu gösteren bir vatandaş, 'Elmadağ Belediyesi yetkilisini aradık bize kepçe gönderemeyeceklerini söylediler.

Ardından Büyükşehir Belediyesinin aradık yardım edeceklerini söylediler ancak henüz nasıl bir yardım gelecek merakla bekliyoruz. Eve dolan suyu duvarı kırarak tahliye etmeye çalışıyoruz.' dedi.

Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!

Kenan Zorlu isimli bir kullanıcı ise Ankara'yı kaderine terk eden Yavaş'a, 'Apo Beyiyle meşgul şu an o' ifadelerini kullandı.

Metin Ertan ise, 'Yavaş nerde sürtüyor' diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Özlem Yeygel isimli sosyal medya kullanıcısı da, 'Ankara'da neden belediye işini yapmıyor Elmadağ'da kıyamet yaşanıyormuş sular altında her yer' dedi.

Hatice Tayfur isimli sosyal medya kullanıcısı ise, 'Ankara ne zamandır bakımsız sahipsiz. Yazık oldu. Her yer her şey miladını doldurdu ilgilenilmiyor, riskli kent şu an.' derken Emrah Güvenç isimli bir diğer sosyal medya kullanıcısı da, 'Sen Belediye başkanlığı maaşını da hak etmiyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Hakan Yağcı isimli başka bir kullanıcı ise, 'Balgat Eryaman 4 saat sürdü. Logar kapakları niye temizlenmedi Bay Mansur! Ankara sahipsiz!' ifadeleri ile tepkisini dile getirirken Mehmet Cavlak da, 'Para ile mitinge adam toplayacağınıza işinizi yapın vatandaş neredeyse sandalla gezecek!' diye tepki gösterdi.

Volkan Albistan ise Yavaş'ın paylaşımına karşı, 'Nasıl endişeye gerek yok… Ankara'yı sel almış' dedi.
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